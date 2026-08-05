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Muzaffarpur News: हड़ताली निगमकर्मियों के समर्थन में ऐक्टू का प्रतिवाद मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में निगमकर्मियों के समर्थन में ऐक्टू द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया। मार्च में हड़ताल करने वालों की समस्याओं को उजागर किया गया। एक्टू के सचिव ने ठेका प्रथा को समाप्त कर सभी कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। सीपीएम भी इस आंदोलन में शामिल हुआ।

Muzaffarpur News: हड़ताली निगमकर्मियों के समर्थन में ऐक्टू का प्रतिवाद मार्च

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। हड़ताली निगमकर्मियों के समर्थन में बुधवार को हरिसभा चौक से ऐक्टू ने प्रतिवाद मार्च निकाला। कल्याणी के रास्ते छोटी कल्याणी तक जाने के बाद मार्च वापस हरिसभा चौक स्थित ऐक्टू कार्यालय लौटा। इस दौरान हाथों में बैनर, झंडा व तख्तियां लेकर नारेबाजी की गई।

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मार्च का संबोधन

कल्याणी चौक पर मार्च को संबोधित करते हुए एक्टू के जिला सचिव मनोज कुमार यादव ने कहा की सरकार निगम के सफाई या अन्य काम में लगे कर्मियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखती है। स्थायी नौकरी समाप्त करके ठेका प्रथा लागू कर न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराया जा रहा है। ऐक्टू ने ठेका व आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त कर सभी कर्मियों को नियमित करने और काम की सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की।

संपर्क और समर्थन

मौके पर भाकपा माले के जिला सचिव जितेंद्र यादव ने इस लड़ाई को समर्थन देने का वादा किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के नेता अमरेंद्र प्रसाद ने कहा कि मांगों के पूरा होने तक संघर्ष को जारी रखेंगे। मार्च में होरिल राय, विजय गुप्ता, सुजीत मसीह, मीना देवी, गुंजा देवी, खुशबू कुमारी, आशा देवी, अजय मलिक, गोलू मलिक, आरती देवी, राजा मलिक, पूनम देवी व अन्य शामिल रहे।

सीपीएम का समर्थन

हड़ताल के समर्थन में जिला सीपीएम भी उतर गया। बहलखाना गेट पर पहुंचे सीपीएम नेता सूरज कुमार सिंह ने हड़ताली निगमकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि शहर को कूड़े का ढेर बनाने के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। सरकार को सफाईकर्मियों को नियमित करने में दिक्कत है पर चुनाव के समय पीएम उन्हीं सफाई करने वालों के पैर धोते हैं। मांगों के माने जाने तक हड़ताल जारी रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हड़ताल में कितने लोग शामिल हुए?
मार्च में होरिल राय, विजय गुप्ता, सुजीत मसीह, मीना देवी, गुंजा देवी, खुशबू कुमारी, आशा देवी, अजय मलिक, गोलू मलिक, आरती देवी, राजा मलिक, पूनम देवी व अन्य शामिल रहे।
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