Muzaffarpur News: एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान बंदी की मौत

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। एसकेएमसीएच की इमरजेंसी में इलाज के दौरान गुरुवार को एक बंदी की मौत हो गई। बेनीबाद थाना के तेजौली गांव के निवासी 65 वर्षीय बंदी गोनू दास को 20 जुलाई को केंद्रीय कारा से लाकर पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुबह में उसे वहां से रेफर कर मेडिकल भेज दिया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।बेनीबाद थानेदार गौतम कुमार ने बताया कि गोनू को 19 जुलाई को बेनीबाद से एक बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर को दिखाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।