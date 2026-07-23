Muzaffarpur News: एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान बंदी की मौत
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में 65 वर्षीय बंदी गोनू दास की इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने 19 जुलाई को बेनीबाद से शराब के साथ गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। एसकेएमसीएच की इमरजेंसी में इलाज के दौरान गुरुवार को एक बंदी की मौत हो गई। बेनीबाद थाना के तेजौली गांव के निवासी 65 वर्षीय बंदी गोनू दास को 20 जुलाई को केंद्रीय कारा से लाकर पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुबह में उसे वहां से रेफर कर मेडिकल भेज दिया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।बेनीबाद थानेदार गौतम कुमार ने बताया कि गोनू को 19 जुलाई को बेनीबाद से एक बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर को दिखाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
वहीं, बंदी के साथ आए सिपाही ने बताया कि जेल में तबीयत बिगड़ने पर गोनू पर पहले सदर अस्पताल फिर मेडिकल लाया गया।उधर, बंदी की मौत की सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने मेडिकल में हंगामा किया। उन्होंने जेल प्रशासन पर गोनू के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मेडिकल ओपी पुलिस के समझाने पर परिजन शांत हुए। इसके बाद मजिस्ट्रेट रामनाथ कुमार की मृत्यु समीक्षा के बाद मेडिकल पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों सौंप दिया।
लेखक के बारे मेंSanjeev Kumar
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