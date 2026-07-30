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Muzaffarpur News: सांड के हमले में घायल पुजारी ने दम तोड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: कांटी के गोप टोला में एक सप्ताह पहले सांड के हमले में गंभीर रूप से घायल पुजारी दिग्विजय झा (62) की बुधवार को मौत हो गई। स्थानीय लोग लावारिस सांड से परेशान हैं और नगर परिषद से सांड पकड़वाने की मांग कर रहे हैं। इस हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं।

Muzaffarpur News: सांड के हमले में घायल पुजारी ने दम तोड़ा

Muzaffarpur News: कांटी। गोप टोला में एक सप्ताह पहले सांड के हमले में गंभीर रूप से घायल पुजारी दिग्विजय झा (62) की बुधवार को मौत हो गई। उनका मेडिकल में इलाज चल रहा था। वे गोप टोला स्थित मंदिर के पुजारी थे। नगर परिषद के वार्ड 16 व 17 के अभिषेक कुमार, विकास कुमार समेत अन्य लोगों ने बताया कि लावारिस सांड से राहगीर व फुटपाथी दुकानदार भी परेशान हैं। सांड के हमले से अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। पार्षद ज्योति गुप्ता ने नगर परिषद कार्यालय व कांटी पुलिस से सांड के पकड़वाने की गुहार लगाई है।

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