Muzaffarpur News: सांड के हमले में घायल पुजारी ने दम तोड़ा
Muzaffarpur News: कांटी के गोप टोला में एक सप्ताह पहले सांड के हमले में गंभीर रूप से घायल पुजारी दिग्विजय झा (62) की बुधवार को मौत हो गई। स्थानीय लोग लावारिस सांड से परेशान हैं और नगर परिषद से सांड पकड़वाने की मांग कर रहे हैं। इस हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं।
Muzaffarpur News: कांटी। गोप टोला में एक सप्ताह पहले सांड के हमले में गंभीर रूप से घायल पुजारी दिग्विजय झा (62) की बुधवार को मौत हो गई। उनका मेडिकल में इलाज चल रहा था। वे गोप टोला स्थित मंदिर के पुजारी थे। नगर परिषद के वार्ड 16 व 17 के अभिषेक कुमार, विकास कुमार समेत अन्य लोगों ने बताया कि लावारिस सांड से राहगीर व फुटपाथी दुकानदार भी परेशान हैं। सांड के हमले से अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। पार्षद ज्योति गुप्ता ने नगर परिषद कार्यालय व कांटी पुलिस से सांड के पकड़वाने की गुहार लगाई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।