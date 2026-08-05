Muzaffarpur News: कलश यात्रा के साथ प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ आरंभ
Muzaffarpur News: मीनापुर। लौतन स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में बुधवार को नौ दिवसीय यज्ञ का शुभारंभ हुआ।
Muzaffarpur News: मीनापुर। लौतन स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में बुधवार को नौ दिवसीय यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इससे पहले 551 कन्याओं ने कलश शोभायात्रा निकाली। ग्रामीण उमाशंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि बूढ़ी गंडक के रघई घाट से पवित्र जल लेकर कन्याएं मंदिर परिसर पहुंचीं। अयोध्या के आचार्य गौतम कृष्ण यज्ञ करा रहे हैं। यजमान महंत हेमंत कुमार ने बताया कि रात में अयोध्या से आये संतों द्वारा शिवपुराण की कथा का वाचन किया जाएगा। इस मौके पर यज्ञ समिति के अध्यक्ष पंकज सिंह, उपाध्यक्ष ललन सिंह और विक्रम सिंह मौजूद थे।
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