Muzaffarpur News: आज सिटी पार्क व रामदयालु में दो घंटे नहीं रहेगी बिजली
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए, शहर के कई इलाकों में सुबह 8 से 10 बजे और 11 से 1 बजे बिजली बंद रहेगी। यह जानकारी विद्युत कार्यपालक अभियंता विजय कुमार ने दी है, जिसमें सूतापट्टी, कोर्ट कैंपस और अन्य इलाके शामिल हैं।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वसं। श्रावणी मेला में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए मंगलवार को पीएसएस सिटी पार्क की आपूर्ति सुबह 8 बजे से 10 बजे बजे तक ठप रहेगी। इससे सूतापट्टी, कोर्ट कैम्पस, सदर हॉस्पिटल, इस्लामपुर, बैंक रोड, योगिया मठ, जवाहर लाल रोड, तिलक मैदान रोड, टावर चौक आदि इलाके में बिजली नहीं रहेगी। यह जानकारी शहरी क्षेत्र के विद्युत कार्यपालक अभियंता विजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि ऊर्जानगर पीएसएस में भी मेंटेनेंस होगा। इसलिए सुबह 11 बजे दिन से दोपहर 1 बजे तक शटडाउन रहेगा। इस दौरान गनीपुर रोड, हनुमान नगर, बीके राय गली, अघोरिया बाजार चौक, जेनिथ पेट्रोल पंप, कलमबाग रोड, सतपुरा, नीम चौक, जकरिया कॉलोनी, मिल्की टोला, रामदयालु रोड, शेरपुर, कच्ची पक्की रोड, पंखाटोली, पड़ाव पोखर, शंकरपुरी आदि इलाके में बिजली नहीं रहेगी।
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