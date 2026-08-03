Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: आज सिटी पार्क व रामदयालु में दो घंटे नहीं रहेगी बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए, शहर के कई इलाकों में सुबह 8 से 10 बजे और 11 से 1 बजे बिजली बंद रहेगी। यह जानकारी विद्युत कार्यपालक अभियंता विजय कुमार ने दी है, जिसमें सूतापट्टी, कोर्ट कैंपस और अन्य इलाके शामिल हैं।

Muzaffarpur News: आज सिटी पार्क व रामदयालु में दो घंटे नहीं रहेगी बिजली

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वसं। श्रावणी मेला में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए मंगलवार को पीएसएस सिटी पार्क की आपूर्ति सुबह 8 बजे से 10 बजे बजे तक ठप रहेगी। इससे सूतापट्टी, कोर्ट कैम्पस, सदर हॉस्पिटल, इस्लामपुर, बैंक रोड, योगिया मठ, जवाहर लाल रोड, तिलक मैदान रोड, टावर चौक आदि इलाके में बिजली नहीं रहेगी। यह जानकारी शहरी क्षेत्र के विद्युत कार्यपालक अभियंता विजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि ऊर्जानगर पीएसएस में भी मेंटेनेंस होगा। इसलिए सुबह 11 बजे दिन से दोपहर 1 बजे तक शटडाउन रहेगा। इस दौरान गनीपुर रोड, हनुमान नगर, बीके राय गली, अघोरिया बाजार चौक, जेनिथ पेट्रोल पंप, कलमबाग रोड, सतपुरा, नीम चौक, जकरिया कॉलोनी, मिल्की टोला, रामदयालु रोड, शेरपुर, कच्ची पक्की रोड, पंखाटोली, पड़ाव पोखर, शंकरपुरी आदि इलाके में बिजली नहीं रहेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।