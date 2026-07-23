Muzaffarpur News: आम की ट्रे के नीचे छुपाकर रखी 666 लीटर शराब बरामद
By Vinod Paswanहिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: पारू। बहलोलपुर गांव में पुलिस ने देर रात छापेमारी कर आम लोड पिकअप से 666 लीटर विदेशी शराब बरामद की। गिरफ्तार चालक दीपक कुमार, जो हरियाणा के हिसार का निवासी है, के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने मामले में पांच तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है।
Muzaffarpur News: पारू। बहलोलपुर गांव में बुधवार की देर रात पुलिस ने छापेमारी कर आम लोड पिकअप से 666 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। मौके से चालक हरियाणा के हिसार जिले के बाडोपट्टी निवासी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। थानेदार आशुतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि आम की ट्रे के नीचे छुपाकर रखी 666 लीटर शराब बरामद की गई है। मामले में पुलिस ने पांच तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
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