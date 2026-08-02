Muzaffarpur News: कार से 330 लीटर शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार
Muzaffarpur News: कुढ़नी के टरिया गांव में पुलिस ने एक कार से 330 लीटर विदेशी शराब बरामद की। पुलिस ने रामपुर बलरा के सचिन कुमार को गिरफ्तार किया, जो शराब की डिलीवरी देने जा रहा था। कार और शराब जब्त कर ली गई, और सचिन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
Muzaffarpur News: कुढ़नी। टरिया गांव से पुलिस ने कार में रखी 330 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। मौके से पुलिस ने रामपुर बलरा निवासी सचिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। कुढ़नी थाना प्रभारी पुनीत कुमार ने बताया कि आरोपित शराब की डिलीवरी देने जा रहा था। कार और शराब जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार सचिन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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