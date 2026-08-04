Muzaffarpur News: कांटी में 2983 लीटर शराब जब्त, धंधेबाज फरार
Muzaffarpur News: कांटी थाना क्षेत्र में सोमवार रात पुलिस ने विषहर स्थान के समीप भारी मात्रा में 2983 लीटर विदेशी शराब जब्त की। पुलिस को धंधे की सूचना मिली थी। कार्रवाई में शराब भरी एक हाइवा और बोलेरो को पकड़ा गया, लेकिन धंधेबाज मौके से फरार हो गए। एफआईआर दर्ज कर उनकी पहचान की जा रही है।
Muzaffarpur News: कांटी। थाना क्षेत्र के विषहर स्थान के समीप बगीचे से सोमवार की रात पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने बताया कि शराब के धंधे की सूचना मिली थी। इसके बाद कार्रवाई कर शराब लदे एक हाइवा व एक बोलेरो को पकड़ा गया। मौके से धंधेबाज फरार हो गए। जब्त शराब 2983 लीटर बताई गई है। थानेदार ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर धंधेबाजों की पहचान शुरू कर दी गई है।
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