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Muzaffarpur News: चोरी की दो कार बरामद, तीन शातिर फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पुलिस ने सोमवार को पताही पावरग्रिड के पास छापेमारी कर चोरी की दो कारें और कई औजार जब्त किए हैं। तीन शातिर अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Muzaffarpur News: चोरी की दो कार बरामद, तीन शातिर फरार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाने की पुलिस ने सोमवार की रात पताही पावरग्रिड के पास फोरलेन पर छापेमारी कर चोरी की दो कार के साथ कटर और कई औजार जब्त किये हैं। हालांकि, अंधेरे का फायदा उठाकर तीन शातिर मौके से भागने में सफल रहे।जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि वैशाली के लालगंज के रहनेवाले कुख्यात अंजनी कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना स्कॉर्पियो, मो. अनवर और नंदलालपुर के चकरसूल गांव के राजू कुमार राय चोरी की दो गाड़ियों को बेचने के लिए पताही पावरग्रिड के पास आने वाले हैं। यही गिरोह शहर से स्कॉर्पियो चोरी कर खरीद बिक्री करता है।

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इसके बाद उस इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी की गई। इस दौरान तीन शातिर अपराधी वहां से भाग निकले, लेकिन दोनों कार को जब्त कर लिया गया। तलाशी के दौरान कार से ताला काटने के इस्तेमाल गैस कटर और कई औजार भी बरामद किये गए। गाड़ी के अंदर एक नंबर प्लेट (BR01..4368) भी मिली, जिसपर नंबर लिखा हुआ कागज चिपकाया गया था। तीनों फरार आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में पुलिस के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी और गाड़ियों के वास्तविक मालिकों का पता लगाने के लिए छापेमारी कर रही है।

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