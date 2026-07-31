Muzaffarpur News: चोरी का बिजली तार लदा पिकअप जब्त, चालक गिरफ्तार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाने की पुलिस ने मधुबनी न्यू फोरलेन स्थित हनुमान मंदिर के पास छापेमारी कर चोरी के बिजली तार लदा एक पिकअप जब्त किया है। मामले में नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के छकौड़ी बिगहा निवासी चालक रमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस को गुरुवार को एक इनपुट मिली कि लालू-राबड़ी मोड़ की ओर से एक पिकअप में चोरी का बिजली का तार लोड कर ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस टीम मधुबनी न्यू फोरलेन पर वाहन जांच शुरू की। इस दौरान चालक के साथ पिकअप को पकड़ा गया।

वाहन की तलाशी लेने पर एल्यूमिनियम निर्मित बिजली के तार के 29 बंडल बरामद हुए। चालक ने तार से संबंधित एक चालान की फोटो कॉपी दिखाई। पुलिस ने जब बिल की जांच कराई तो वह फर्जी पाया गया। चालान में तार का वजन 1144 किलोग्राम अंकित था। चालक ने पूछताछ में वाहन मालिक का नाम पटना के अगमकुंआ मीना बाजार निवासी विकास कुमार बताया है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि बरामद बिजली के तार की कहां से चोरी की गई थी और इस पूरे गिरोह में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।सदर थानेदार नवलेश कुमार ने बताया कि मामले में गिरफ्तार चालक और वाहन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।