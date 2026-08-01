Muzaffarpur News: साहेबगंज : 82 लीटर विदेशी शराब जब्त
Muzaffarpur News: साहेबगंज के माधोपुर हजारी वार्ड चार में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 82 लीटर विदेशी शराब के साथ शत्रुघ्न राय को गिरफ्तार किया गया। थानेदार सुनील कुमार के अनुसार, दारोगा कुणाल कुमार और दारोगा दिग्विजय कुमार ने छापेमारी की और शराब जब्त की। तस्कर को न्यायालय में पेश किया गया।
Muzaffarpur News: साहेबगंज। गंडक दियारा के माधोपुर हजारी वार्ड चार में शुक्रवार की रात पुलिस ने छापेमारी कर 82 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर शत्रुघ्न राय को गिरफ्तार कर लिया। थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि दारोगा कुणाल कुमार और दारोगा दिग्विजय कुमार ने माधोपुर हजारी वार्ड चार में छापेमारी की, जहां से शराब जब्त की गई। तस्कर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।