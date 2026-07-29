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Muzaffarpur News: 283 लीटर विदेशी शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार

By Pankaj Rakesh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: माधोपुर चकदी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 283.28 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने मो. इबरान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शराब की सूचना पर करवाई की गई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Muzaffarpur News: 283 लीटर विदेशी शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार

Muzaffarpur News: सरैया। छितरी बाजार के समीप माधोपुर चकदी गांव में मंगलवार की देर रात पुलिस ने छापेमारी कर ऑटो पर लोड 283.28 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। मौके से पुलिस ने मो. इबरान को गिरफ्तार कर लिया। अजीजपुर नाका प्रभारी एएसआई प्रेमचंद्र शर्मा के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एएसआई ने बताया कि गश्ती के दौरान शराब की सूचना मिली, जिसके बाद माधोपुर चकदी गांव में छापेमारी की गई। पुलिस को देखकर आरोपित भाग गया, जिसे खदेड़कर पकड़ लिया गया। ऑटो जब्त कर लिया गया। थानेदार देवेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित मो. इबरान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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