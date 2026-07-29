Muzaffarpur News: 21 लीटर शराब के साथ दो महिला तस्कर गिरफ्तार
Muzaffarpur News: चांदपुरा में मुम्बार की रात हत्था पुलिस ने 21 लीटर शराब बरामद की है। गिरफ्तारी में बिपति देवी और भूलन देवी शामिल हैं, जिनसे क्रमशः 11 लीटर और 10 लीटर शराब जब्त की गई। दोनों पर एफआईआर दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।
Muzaffarpur News: बंदरा। चांदपुरा में मंगलवार की रात हत्था पुलिस ने छापेमारी कर 21 लीटर शराब बरामद की है। मौके से बिपति देवी व भूलन देवी को गिरफ्तार कर लिया। हत्था थानेदार लोकेश कुमार चौधरी ने बताया कि बिपति देवी के घर से 11 लीटर देसी शराब और पटसारा निवासी भूलन देवी के घर से 10 लीटर शराब जब्त की गई। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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