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Muzaffarpur News: मासूम को कुचलने वाले वाहन की पहचान को खंगाले जा रहे फुटेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल रोड पर एक चार साल के बच्चे आर्यन कुमार को ई-रिक्शा से गिराने वाले वाहन की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्ध कार की पहचान कर रही है। प्रारंभिक जांच में संदिग्ध कार तेजी से भागती नजर आई थी।

Muzaffarpur News: मासूम को कुचलने वाले वाहन की पहचान को खंगाले जा रहे फुटेज

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर अस्पताल रोड में ई-रिक्शा से गिरे चार साल के मासूम आर्यन कुमार को कुचलने वाले वाहन और उसके चालक की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। कार की पहचान के लिए यातायात पुलिस शहर के मुख्य मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। घटना के दूसरे दिन शनिवार को दुर्घटना के समय सदर अस्पताल मोड़ और आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जुटाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में एक संदिग्ध कार तेजी से भागती नजर आई है। उसकी रजिस्ट्रेशन संख्या को स्पष्ट करने के लिए डिजिटल फुटेज को फोरेंसिक और तकनीकी मदद से स्कैन किया जा रहा है।

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