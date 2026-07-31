Muzaffarpur News: दुकान से शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार

Muzaffarpur News: पारू। बसंतपुर चौक स्थित एक चाय-नाश्ते की दुकान में गुरुवार की शाम पुलिस ने छापेमारी कर विदेशी शराब बरामद की है। सब इंस्पेक्टर सूर्यप्रकाश रंजन ने बताया कि गश्ती के दौरान सूचना मिली कि दुकानदार दीनानाथ कुमार विदेशी शराब की खरीद-बिक्री कर रहा है, जिसके बाद छापेमारी कर शराब के साथ दीनानाथ कुमार को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।