Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: दुकान से शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार

By Vinod Paswan
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: गुरुवार की शाम पुलिस ने बसंतपुर चौक स्थित एक चाय-नाश्ते की दुकान पर छापेमारी कर विदेशी शराब बरामद की। दुकानदार दीनानाथ कुमार को गिरफ्तार किया गया। सब इंस्पेक्टर सूर्यप्रकाश रंजन के अनुसार, उसे शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

Muzaffarpur News: दुकान से शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार

Muzaffarpur News: पारू। बसंतपुर चौक स्थित एक चाय-नाश्ते की दुकान में गुरुवार की शाम पुलिस ने छापेमारी कर विदेशी शराब बरामद की है। सब इंस्पेक्टर सूर्यप्रकाश रंजन ने बताया कि गश्ती के दौरान सूचना मिली कि दुकानदार दीनानाथ कुमार विदेशी शराब की खरीद-बिक्री कर रहा है, जिसके बाद छापेमारी कर शराब के साथ दीनानाथ कुमार को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Vinod Paswan

लेखक के बारे में

Vinod Paswan
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।