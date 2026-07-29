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Muzaffarpur News: गोदाम से 95 कार्टन बियर और शराब जब्त, एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में महिला थाना के पास एक गोदाम में उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। टीम ने 95 कार्टन शराब और बियर बरामद की। शराब तस्कर पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जब्त उत्पाद की कीमत 10 लाख से अधिक आंकी गई है। आगे की पूछताछ जारी है।

Muzaffarpur News: गोदाम से 95 कार्टन बियर और शराब जब्त, एक गिरफ्तार

Muzaffarpur News: ​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र के काली कोठी स्थित महिला थाना से महज 100 मीटर उत्तर स्थित एक मकान में बने गोदाम में उत्पाद विभाग की टीम ने मंगलवार रात छापेमारी की। टीम ने गोदाम से विभिन्न ब्रांडों की कुल 95 कार्टन बियर और शराब बरामद की। उत्पाद थानेदार इंस्पेक्टर राम प्रकाश ने बताया कि गोदाम मालिक सह शराब तस्कर पंकज कुमार को पकड़ा गया है। वह मूल रूप से शिवहर जिले के सदर थाना के छतौनी के रहने वाले है। उससे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जब्त शराब व बियर की कीमत 10 लाख से अधिक आंकी गयी है।

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