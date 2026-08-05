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Muzaffarpur News: लहरिया कट बाइक चलाने के आरोप में आधा दर्जन युवक धराए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में चेहल्लुम के दौरान लहरिया कट हाईस्पीड बाइक चलाने के आरोप में 6 से अधिक युवकों को पकड़ने का मामला सामने आया है। पकड़े गए युवा चंदवारा और भगवानपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों से हैं। पुलिस ने उन्हें विभिन्न थानों में रखकर पूछताछ की है और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

Muzaffarpur News: लहरिया कट बाइक चलाने के आरोप में आधा दर्जन युवक धराए

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। चेहल्लुम के दौरान लहरिया कट हाईस्पीड बाइक चलाने के आरोप में आधा दर्जन से अधिक युवकों को पकड़ा गया है। ये युवक शहर के चंदवारा और भगवानपुर समेत अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं। फिलहाल, सभी को अलग-अलग थानों पर रखकर बुधवार देर शाम तक पूछताछ की गई। नगर थाने की पुलिस ने सरैयागंज टावर और कंपनीबाग रोड से चार युवक को पकड़ा। अन्य थानों की पुलिस ने भी कुछ युवकों को पकड़ा है। संबंधित थानेदारों का कहना है कि पकड़े गए युवकों के नाम-पते और बाइक की सत्यापन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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