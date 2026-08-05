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Muzaffarpur News: हसीना गैंग : दो दिनों से सादे लिबास में पुलिस काट रही चक्कर, नहीं मिल रहे सुराग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में ‘हसीना गैंग’ फिर सक्रिय हो गई है। पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सादे लिबास में रातभर गश्त कर रही है। बीते दिनों गैंग ने एक युवक से लूट की थी। पुलिस ने छापेमारी की लेकिन गैंग के सदस्य सतर्क हो गए हैं। उनके ठिकानों पर छापेमारी जारी है।

Muzaffarpur News: हसीना गैंग : दो दिनों से सादे लिबास में पुलिस काट रही चक्कर, नहीं मिल रहे सुराग

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। हाइवे पर फिर सक्रिय हुई ‘हसीना गैंग’ को पकड़ने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। पिछले दो दिनों से सादे लिबास में पुलिस की टीम रात में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक गैंग का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बीते पांच दिनों से गैंग भी सतर्क हो गया है। उसके गुर्गों के घरों पर लगातार छापेमारी की जा रही है, जिससे पुराने हिस्ट्रीशीटर भी घर छोड़कर फरार हो गए हैं।

गैंग की सक्रियता

बीते सप्ताह इस गैंग की शातिर हसीना ने कई लोगों को घेरने का प्रयास किया। इसके बाद गैंग के फिर से सक्रिय होने की जानकारी लोगों को हुई। 22 अगस्त 2024 की रात करीब 12.38 बजे कांटी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने देव आनंद को इस गैंग ने निशाना बनाया था। आरोप है कि एक युवती ने सुनसान सड़क पर बाइक सवार देव आनंद को रोका। मदद के लिए रुकते ही छिपे साथियों ने बाइक, मोबाइल और नकदी लूट ली। उस मामले में किशन कुमार, अमर पासवान और राहुल सहनी गिरफ्तार हुए थे। पूछताछ में तीनों ने गाड़ियों को रोकने के लिए सामने आने वाली युवती की पहचान भी बताई थी। पुलिस ने उसे चिह्नित किया, लेकिन दो साल में गिरफ्तारी नहीं हो सकी।

पुलिस की कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद कांटी थाने की पुलिस सादे लिबास में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और आसपास के इलाकों में रातभर गश्त कर रही है। पुलिस की टीम बाइक से देर रात इलाके में घूमकर संदिग्धों पर नजर रख रही है।

गैंग के गुर्गों पर छापेमारी

पिछले पांच दिनों से गैंग के गुर्गों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है। पुलिस ने हसीना के संभावित मददगारों और पहले गिरफ्तार हो चुके शातिरों के घरों पर दबिश दी। लेकिन, गैंग पहले से सतर्क है। कई पुराने हिस्ट्रीशीटर अपना घर छोड़कर फरार हो गए हैं। मोबाइल बंद कर वे भूमिगत हो गए हैं, जिससे पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा। ग्रामीण एसपी ने कांटी पुलिस से जमानत पर छूटे तीन शातिरों की वर्तमान गतिविधियों और मोबाइल लोकेशन की जांच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पुराने केस में वांटेड शातिरों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाकर छापेमारी तेज की जाएगी।

गैंग का तरीका

सुनसान हाइवे पर कोई युवती राहगीर को मदद के नाम पर रोकती है। जैसे ही राहगीर रुकता है, झाड़ियों या कॉलोनी में छिपे युवक निकलकर लूटपाट कर फरार हो जाते हैं। इसी डर से रात में लोग अब सड़क पर किसी की मदद के लिए भी नहीं रुक रहे।

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

हसीना गैंग द्वारा कैसे लूटपाट की जा रही है?
सुनसान हाइवे पर कोई युवती राहगीर को मदद के नाम पर रोकती है। जैसे ही राहगीर रुकता है, झाड़ियों या कॉलोनी में छिपे युवक निकलकर लूटपाट कर फरार हो जाते हैं।
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