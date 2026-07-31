Muzaffarpur News: युवक को गोली मारने में तीन नामजद
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक कार सवार युवक मो. नियाज पर गोलीबारी हुई। पुलिस ने घायल के बयान पर प्रतिकूल कार्रवाई की और चचेरे भाई तथा चाचा को आरोपित बनाया। जमीन विवाद के चलते उससे पहले भी झगड़ा हुआ था और हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। झपहां में कार सवार मो. नियाज पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने घायल के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसमें मीनापुर के नेउड़ा निवासी चचेरे भाई मो. एकलाख अहमद, मो. अहसान अहमद उर्फ गुड्डू तथा चाचा मो. शमसुल हक को नामजद आरोपित बनाया है।जख्मी युवक में पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि भू विवाद में शूटर हायर कर उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। गांव में उनके घर पर बनी दुकान को तोड़कर गोदाम बनाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण पहले भी झगड़ा हुआ था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।
उनका आरोप है कि इसी रंजिश में शूटर बुलाकर उन पर हमला कराया गया। वहीं सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि घायल के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि अब तक सभी आरोपी फरार मिले हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
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