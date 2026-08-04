Muzaffarpur News: तीन साल 11 महीना से लापता मुंगेर निवासी महिला सिपाही बर्खास्त

Muzaffarpur News: ​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। लंबे समय से बिना सूचना के ड्यूटी से गायब चल रही जिला पुलिस की प्रशिक्षु महिला सिपाही सोनी कुमारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। वह मूल रूप से मुंगेर जिला की रहने वाली है। अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने मंगलवार को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। महिला सिपाही तीन साल 11 महीना 28 दिन से बिना सूचना के गायब चल रही थी।एसएसपी के अनुसार, सिपाही संख्या 1836/सोनी कुमारी बीते 6 अक्टूबर 2022 से लगातार 1397 दिनों से अनुपस्थित चल रही थीं।