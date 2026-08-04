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Muzaffarpur News: तीन साल 11 महीना से लापता मुंगेर निवासी महिला सिपाही बर्खास्त

By Sonu Kumar
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में जिला पुलिस ने प्रशिक्षु महिला सिपाही सोनी कुमारी को बर्खास्त कर दिया है। वह पिछले तीन साल 11 महीने से ड्यूटी से बिना सूचना के गायब थी। अनुशासनहीनता और कर्तव्य की लापरवाही के चलते यह कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने उसे दोषी पाए जाने के बाद बर्खास्तगी का आदेश दिया।

Muzaffarpur News: तीन साल 11 महीना से लापता मुंगेर निवासी महिला सिपाही बर्खास्त

Muzaffarpur News: ​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। लंबे समय से बिना सूचना के ड्यूटी से गायब चल रही जिला पुलिस की प्रशिक्षु महिला सिपाही सोनी कुमारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। वह मूल रूप से मुंगेर जिला की रहने वाली है। अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने मंगलवार को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। महिला सिपाही तीन साल 11 महीना 28 दिन से बिना सूचना के गायब चल रही थी।एसएसपी के अनुसार, सिपाही संख्या 1836/सोनी कुमारी बीते 6 अक्टूबर 2022 से लगातार 1397 दिनों से अनुपस्थित चल रही थीं।

इस दौरान विभिन्न माध्यमों से कई बार सूचित और पत्राचार किया गया, इसके बावजूद वह ड्यूटी पर नहीं आई तो निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही की गई। इस दौरान महिला सिपाही के घर के पते पर डाक से पत्र भेजकर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। हालांकि, उसने न तो ड्यूटी ज्वाइन की और न बचाव में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। विभागीय जांच में उसे दोषी पाया गया। जांच अधिकारी ने माना कि इतने लंबे समय तक बिना किसी सूचना के गायब रहना वरीय अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन है। इस वजह से उसे बर्खास्त किया गया।

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