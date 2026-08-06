Muzaffarpur News: लूट के तीन केस को पुलिस ने घोषित किया सत्य सूत्रहीन
Muzaffarpur News: - पुलिस ने जांच पूरी बताकर केस फाइल कर दिया क्लोज - रहजनी के
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रसं। जिले के गायघाट, मुशहरी और सिवाइपट्टी में हुई अलग-अलग लूट के तीन मामलों में कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने केस को सत्य सूत्रहीन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अनुसंधान बंद कर पुलिस ने केस क्लोज कर दी है। गायघाट के जारंग टेकुआ निवासी सीएसपी संचालक सुबोध कुमार सिंह से पिस्टल के बल पर चार मार्च 2024 को ढाई लाख रुपये की लूट हुई थी। वह बैंक से रुपये निकालकर सीएसपी जा रहे थे। इसी दौरान घसपुरा में ईंट भट्ठे के पास उनके साथ लूट हुई थी। इस केस को गायघाट थाने की पुलिस ने सत्य सूत्रहीन बताकर केस फाइल बंद कर दी है।इसी
तरह मुशहरी में स्टेट बैंक के पास 28 अक्टूबर 2024 की रात साढ़े आठ बजे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी मो. असगर से पिस्टल के बल पर बाइक सवार तीन अपराधियों ने 58 हजार रुपये लूट लिये थे। इस घटना में भी बाइक सवार अपराधियों का पुलिस सुराग नहीं ढूंढ पाई। केस सत्य सूत्रहीन बता दिया है। सिवाइपट्टी के पैगंबरपुर के कपड़ा व्यवसायी अरुण कुमार से 25 दिसंबर 2022 को पिस्टल के बल पर 25 हजार रुपये की लूट हुई थी। इस केस को भी पुलिस ने सत्य सूत्रहीन बताकर फाइल बंद कर दी है। लूट की इन वारदात में कोई सुराग नहीं मिलने को लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं।
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