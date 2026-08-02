Muzaffarpur News: मीनापुर : पिस्टल के साथ गिरफ्तार आरोपित थाना से फरार
Muzaffarpur News: मीनापुर में, पुलिस की कस्टडी से मुकेश कुमार नाम का आरोपित पिस्टल के साथ फरार हो गया। उसे शनिवार रात को हवाई फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लघुशंका करने के बहाने वह हाजत से बाहर निकला और हथकड़ी छुड़ाकर भाग निकला। पुलिस फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
Muzaffarpur News: मीनापुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मीनापुर पुलिस की कस्टडी से पिस्टल के साथ गिरफ्तार आरोपित रविवार दोपहर फरार हो गया। इस दौरान थाना पर अफरातफरी मच गई। शनिवार देर शाम पुलिस ने मुस्तफागंज बाजार पर हवाई फायरिंग करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया था। फरार आरोपित अलीनेउरा निवासी मुकेश कुमार है। थानेदार के बयान पर आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है। पुलिस के अनुसार लघुशंका करने के बहाने मुकेश हाजत से बाहर निकला और हथकड़ी सरका कर भाग गया। इधर, थानेदार सुभाष मुखिया ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।गौरतलब है कि शनिवार देर शाम बाइक खड़ी करने के विवाद में मुकेश ने हवाई फायरिंग की थी।
इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे दबोच लिया और मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा, पिस्टल और गोली बरामद की थी।
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