Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: मीनापुर : पिस्टल के साथ गिरफ्तार आरोपित थाना से फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मीनापुर में, पुलिस की कस्टडी से मुकेश कुमार नाम का आरोपित पिस्टल के साथ फरार हो गया। उसे शनिवार रात को हवाई फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लघुशंका करने के बहाने वह हाजत से बाहर निकला और हथकड़ी छुड़ाकर भाग निकला। पुलिस फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

Muzaffarpur News: मीनापुर : पिस्टल के साथ गिरफ्तार आरोपित थाना से फरार

Muzaffarpur News: मीनापुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मीनापुर पुलिस की कस्टडी से पिस्टल के साथ गिरफ्तार आरोपित रविवार दोपहर फरार हो गया। इस दौरान थाना पर अफरातफरी मच गई। शनिवार देर शाम पुलिस ने मुस्तफागंज बाजार पर हवाई फायरिंग करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया था। फरार आरोपित अलीनेउरा निवासी मुकेश कुमार है। थानेदार के बयान पर आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है। पुलिस के अनुसार लघुशंका करने के बहाने मुकेश हाजत से बाहर निकला और हथकड़ी सरका कर भाग गया। इधर, थानेदार सुभाष मुखिया ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।गौरतलब है कि शनिवार देर शाम बाइक खड़ी करने के विवाद में मुकेश ने हवाई फायरिंग की थी।

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: बाइक खड़ी करने के विवाद में फायरिंग

इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे दबोच लिया और मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा, पिस्टल और गोली बरामद की थी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Crime News Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।