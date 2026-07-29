Muzaffarpur News: राजेपुर पुलिस पर हमले में दो गिरफ्तार, प्रमुख के देवर की तलाश में छापा
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह को जमानत मिलने पर उनके समर्थकों के साथ पुलिस की झड़प हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी के लिए खोजबीन की। इस मामले में 6 नामजद और 10 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह को जमानत मिलने पर जश्न मना रहे समर्थकों से पुलिस की झड़प मामले में राजेपुर ओपी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मोतीपुर प्रखंड प्रमुख मालती कुमारी के देवर राजेश कुमार सिंह की तलाश में उसके घर को घेरकर पुलिस टीम ने सोमवार देर रात सघन छापेमारी की।
पुलिस की गश्ती कार्रवाई
राजेपुर ओपी पुलिस की सोमवार की रात गश्त पर थी। फुलवरिया चौक पर साहेबगंज विधायक को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने की खुशी में समर्थक जश्न मना रहे थे। तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। गश्ती पुलिस ने देर रात हुल्लड़बाजी नहीं करने और शांति बनाए रखने की नसीहत दी। इसी बात को लेकर विधायक समर्थक उग्र हो गए और पुलिस से भिड़ गए। साहेबगंज एसडीपीओ अभिजीत कौर ने बताया कि हमलावरों ने पुलिस टीम पर बम फेंका। एक महिला पुलिसकर्मी से मारपीट और छेड़खानी की गई। दबंग हमलावरों ने एक पुलिस कर्मी की गर्दन में गमछा बांधकर घसीटा और हथियार छीनने का प्रयास किया।
एफआईआर और गिरफ्तारियां
छह नामजद और 10 अज्ञात पर एफआईआर:
मामले में महिला एसआई आरती कुमारी के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। एसडीपीओ ने बताया कि मामले में 6 नामजद और 10 अज्ञात पर प्राथमिकी की गई है। इसमें मोतीपुर प्रखंड प्रमुख के देवर राजेश कुमार सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनपर हमले का नेतृत्व करने का आरोप है। इसके अलावा विवेक सिह, खंत्री महानंद निवासी वीरेंद्र सिंह, सोनू सिह, राजकिशोर पंडित और विनोद कुमार नामजद किए गए हैं। पुलिस ने फुलवरिया गांव में छापेमारी कर सोनू कुमार और राज किशोर पंडित को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मंगलवार को एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस फुलवरिया चौक पर लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है, ताकि हमलावरों का वीडियो फुटेज का साक्ष्य एकत्रित किया जा सके।
आगे की कार्रवाई
मोतीपुर प्रमुख के घर पर छापेमारी :
मुख्य आरोपी राजेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी के लिए देर रात प्रखंड प्रमुख के घर समेत संभावित ठिकानों पर सघन छापेमारी की गई। लेकिन, वह पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। एसडीपीओ ने कहा कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फुलवरिया में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।