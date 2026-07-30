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Muzaffarpur News: मादक पदार्थ और कारतूस बरामद मामले में किराएदार पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में नया टोला के किराए के कमरे से मादक पदार्थ, शराब और कारतूस बरामद होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी अंकित कुमार पर आरोप है कि वह रेलवे में कार्यरत है। अंकित के परिजनों का कहना है कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया है।

Muzaffarpur News: मादक पदार्थ और कारतूस बरामद मामले में किराएदार पर केस

Muzaffarpur News: ​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नया टोला स्थित मकान के किराए के कमरे से मादक पदार्थ, शराब और कारतूस बरामदगी के मामले में पुलिस के बयान पर काजी मोहम्मदपुर थाने में गुरुवार को केस दर्ज किया गया। इसमें वैशाली के अबुल हसनपुर गांव निवासी अंकित कुमार को नामजद किया गया है। वह रेलवे में निजी एजेंसी क माध्यम से कार्यरत बताया गया है।

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पुलिस कार्रवाई

थानेदार चन्द्रभूषण कुमार का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फरार आरोपित के नाम-पते का सत्यापन कर उसकी तलाश में छापेमारी जारी है। दूसरी ओर, इस कार्रवाई के बाद आरोपित अंकित के परिजन थाना पहुंचे। परिजनों ने मौजूद पुलिस के सामने दावा किया कि अंकित को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। उनका कहना है कि जब पुलिस ने छापेमारी की, तब अंकित कमरे पर मौजूद नहीं था। किसी ने उसे फंसाने के इरादे से ये चीजें वहां रखी होंगी। ​परिजनों का कहना है कि वे इस मामले में पूरी निष्पक्षता से जांच की मांग को लेकर जल्द सिटी एसपी और एसएसपी से मिलकर आवेदन देंगे।

बरामदगी की जानकारी

बता दें कि बुधवार दोपहर पुलिस ने सूचना के आधार पर नया टोला स्थित सुधीर कुमार सिंह के मकान में रह रहे किराएदार अंकित के कमरे में छापेमारी की। कमरे से सात पुड़िया स्मैक, 50 पुड़िया गांजा, 7.65 एमएम का एक कारतूस, शराब की बोतल और अंकित का आधार कार्ड जब्त किया गया था। कार्रवाई के दौरान अंकित फरार मिला था।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अंकित कुमार किस गांव का निवासी है?
अंकित कुमार वैशाली के अबुल हसनपुर गांव निवासी है।
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