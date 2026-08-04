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Muzaffarpur News: मीनापुर थाने से फरार शातिर मुकेश फिर से गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में मीनापुर थाने से फरार हुए मुकेश कुमार को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और फायरिंग की तीन एफआईआर दर्ज हैं। मुकेश ने बाइक खड़ी करने के विवाद में फायर किया था। पुलिस अब उसकी आपराधिक गतिविधियों की जांच कर रही है।

Muzaffarpur News: मीनापुर थाने से फरार शातिर मुकेश फिर से गिरफ्तार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। मीनापुर थाने से फरार होने के एक दिन बाद ही पुलिस ने शातिर अली नेउरा गांव निवासी मुकेश कुमार को फिर से दबोच लिया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, फायरिंग और थाने से भागने को लेकर अलग-अलग तीन एफआईआर दर्ज की गई है।

फायरिंग की घटना

बीते शनिवार को मुकेश ने मुस्तफागंज में सड़क पर बाइक खड़ी करने के विवाद में फायरिंग की थी। सूचना पर पुलिस ने उसे शनिवार को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास पिस्टल भी जब्त कर ली। उसे मीनापुर थाने में रखा गया था। रविवार को जेल भेजने से पहले ही शातिर मुकेश हथकड़ी निकालकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया।

पुलिस की कार्रवाई

उसके भागने के बाद एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने विशेष टीम गठित की। पुलिस टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। मुकेश के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद उसे पुलिस टीम ने फिर से दबोच लिया। पुलिस ने उसकी पिस्टल, खोखा, मोबाइल और बाइक जब्त की है। एसडीपीओ पूर्वी-एक अलय वत्स ने बताया कि मुकेश का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। हथियार कहां से लाया और किसे सप्लाई करता था, इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। फरारी के मामले में विभागीय स्तर पर भी जांच होगी कि अभिरक्षा में कैसे चूक हुई।

प्रश्नोत्तर

मुकेश कुमार को कब गिरफ्तार किया गया?
मुकेश कुमार को मीनापुर थाने से फरार होने के एक दिन बाद फिर से गिरफ्तार किया गया।
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