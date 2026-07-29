Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: ब्रेकर तोड़ने के लिए पुलिस से सहयोग मांगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मीनापुर। महदेइयां से गोसाईपुर सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर तोड़ने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग

Muzaffarpur News: ब्रेकर तोड़ने के लिए पुलिस से सहयोग मांगा

Muzaffarpur News: मीनापुर। महदेइयां से गोसाईपुर सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर तोड़ने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता ने थानेदार को पत्र लिखकर सहयोग की मांग की है। इससे पहले अमरेंद्र कुमार के वाद पर सुनवाई करते हुए लोक शिकायत विभाग ने स्पीड ब्रेकर हटाने का आदेश दिया है। अमरेंद्र ने बताया कि सड़क पर अनाधिकृत ब्रेकर से दुर्घटना होने और विद्यालय जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।