Muzaffarpur News: सोशल मीडिया पर लहराया हथियार, गिरफ्तार
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में रामपुरहरि थाना पुलिस ने एक युवक सुतिक्षण शाही को अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक दोनाली बंदूक और दो कारतूस बरामद किए गए हैं। यह वीडियो समाज में भय फैलाने के उद्देश्य से बनाया गया था। मामले की जांच चल रही है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल कर दहशत फैलाने के आरोप में रामपुरहरि थाना पुलिस ने सुतीक्षण शाही को गिरफ्तार किया है। उसके पास से वीडियो में दिख रही दोनाली बंदूक और 02 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।रविवार को सोशल मीडिया पर एक युवक का अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल हुआ। जांच में वीडियो रामपुरहरि थाना क्षेत्र का पाया गया। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि वीडियो के जरिए समाज में भय और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की गई है।
इस संबंध में रामपुरहरि थाना में कांड दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर रामपुरहरि थानाध्यक्ष ने जांच की। उसकी पहचान रामपुरहरि के सुतिक्षण शाही के रूप में हुई। तत्काल उसे गिरफ्तार करते हुए उसकी बंदूक और कारतूस जब्त कर ली गई। थानेदार ने बताया कि बंदूक का लाइसेंस आरोपितों ने नहीं दिखाया। इस बंदूक की इंट्री भी थाने में नहीं है। इस तरह हथियार अवैध पाया गया है। इधर, सूत्रों ने बताया कि दोनाली बंदूक किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बनी है। इस तरह के हथियार किसी लाइसेंसी दुकान से ही खरीदी जा सकती है। दूसरे राज्य के फर्जी लाइसेंस पर बंदूक खरीदे जाने की भी आशंका जताई जा रही है।
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