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Muzaffarpur News: बाइक चोर गिरोह का शातिर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक शातिर अपराधी फैजल को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के छिट भगवतीपुर से पकड़ा गया। शिकायत के आधार पर, जिसमें सीसीटीवी फुटेज शामिल है, पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया।

Muzaffarpur News: बाइक चोर गिरोह का शातिर गिरफ्तार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बाइक चोरी करने वाले गिरोह के शातिर फैजल को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। वह अहियापुर थाना क्षेत्र के छिट भगवतीपुर का रहने वाला है। मिठनपुरा थाने की पुलिस ने शनिवार को छापेमारी कर उसे घर से पकड़ा। पूछताछ में बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। थानेदार अजय कुमार ने बताया कि शेरपुर के रहने वाले प्रवीण कुमार ने बीते सात जून को मिठनपुरा थाने में बाइक चोरी का केस दर्ज कराया था। बताया था कि सात जून को दोपहर 12 बजे हाथी चौक के पास से उनकी बाइक चोरी हो गई है।

मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर उसे पकड़ा गया है। थानेदार ने बताया कि पकड़े गए शातिर ने पुलिस की पूछताछ में कई जानकारी दी है। उसके निशानदेही पर कार्रवाई की जा रही है।

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