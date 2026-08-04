Muzaffarpur News: चेक बाउंस का आरोपित कोदरकट्टा से गिरफ्तार
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: मोतीपुर में पुलिस ने कोदरकट्टा गांव में छापेमारी कर चार साल से फरार शशिशेखर कुमार को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ 2022 में साहेबगंज के सुभाष कुमार ने चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था। थानाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह के अनुसार, आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
Muzaffarpur News: मोतीपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। थाना पुलिस ने मंगलवार को कोदरकट्टा गांव में छापेमारी की। यहां से 05 लाख 38 हजार रुपये का चेक बाउंस के मामले के फरार चल रहे वारंटी शशिशेखर कुमार को गिरफ्तार किया। वह मामले में चार साल से फरार चल रहा था। मामले में साहेबगंज थाना क्षेत्र के राजवाड़ा निवासी सुभाष कुमार ने 2022 में कोर्ट परिवाद दायर किया था। इसमें उस पर चेक बाउंस का आरोप लगाया गया था। थानाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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