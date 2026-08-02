Muzaffarpur News: रेड लाइट एरिया से दो संदिग्ध युवक धराया
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पुलिस ने रेड लाइट एरिया से दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी। दोनों युवकों से थाने पर पूछताछ की जा रही है और उनके नाम व पते की सत्यापन की जा रही है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि शहर के रेड लाइट एरिया से पुलिस ने दो संदिग्ध युवक को पकड़ा है। दोनों शहर के एक मोहल्ले के रहने वाले हैं। फिलहाल, दोनों को थाने पर रखकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा दोनों के नाम-पते की सत्यापन भी किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि शनिवार की देर रात स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाके में संदिग्ध स्थिति में घूमते देखा। शक होने पर दोनों को पकड़ कर पूछताछ की गई। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पकड़ कर अपने साथ थाने लाई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।