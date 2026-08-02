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Muzaffarpur News: रेड लाइट एरिया से दो संदिग्ध युवक धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पुलिस ने रेड लाइट एरिया से दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी। दोनों युवकों से थाने पर पूछताछ की जा रही है और उनके नाम व पते की सत्यापन की जा रही है।

Muzaffarpur News: रेड लाइट एरिया से दो संदिग्ध युवक धराया

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि शहर के रेड लाइट एरिया से पुलिस ने दो संदिग्ध युवक को पकड़ा है। दोनों शहर के एक मोहल्ले के रहने वाले हैं। फिलहाल, दोनों को थाने पर रखकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा दोनों के नाम-पते की सत्यापन भी किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि शनिवार की देर रात स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाके में संदिग्ध स्थिति में घूमते देखा। शक होने पर दोनों को पकड़ कर पूछताछ की गई। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पकड़ कर अपने साथ थाने लाई है।

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