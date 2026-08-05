Muzaffarpur News: जानलेवा हमला मामले में चार गिरफ्तार
Muzaffarpur News: बंदरा के पटसारा गांव में पुलिस ने मारपीट और जानलेवा हमले के चार आरोपितों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी दारोगा संकेत कुमार के नेतृत्व में की गई। आरोपियों में मुसाफिर सहनी, शंभू सहनी, कृष्णा देवी और सरिता कुमारी शामिल हैं। पीड़ित मंजय महतो ने 20 जून को एफआईआर दर्ज करवाई थी।
Muzaffarpur News: बंदरा। पटसारा गांव से हत्था पुलिस ने बुधवार अहले सुबह मारपीट व जानलेवा हमला करने के चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। थानेदार लोकेश कुमार चौधरी ने बताया कि दारोगा संकेत कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर मुसाफिर सहनी, शंभू सहनी, कृष्णा देवी और सरिता कुमारी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। 20 जून को पटसारा निवासी मंजय महतो ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें गांव के सात लोगों को नामजद किया था।
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