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Muzaffarpur News: बाइक सवार कांवरिया को पिकअप ने मारी ठोकर, जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में रविवार रात तेज रफ्तार पिकअप ने कांवरियों की बाइक को ठोकर मार दी, जिसके कारण एक कांवरिया घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिकअप चालक को छोड़ दिया है, जबकि थाने में दुर्घटना की जानकारी नहीं दी गई।

Muzaffarpur News: बाइक सवार कांवरिया को पिकअप ने मारी ठोकर, जख्मी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सदर थाना के गोबरसही में आईकॉन प्लाजा के पास रविवार रात करीब 11 बजे तेज रफ्तार पिकअप ने सीतामढ़ी से आए बाइक सवार कांवरियों को ठोकर मार दी। इसमें सीतामढ़ी के नानपुर थाना अंतर्गत महुआ गाछी निवासी बाइक कांवरिया विश्वनाथ कुमार (25) घायल हो गए। उन्हें साथी कांवरिया इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। इधर, दुर्घटना की सूचना पर आई डायल 112 की पुलिस ने पिकअप चालक से मैनेज कर उसे छोड़ दिया। सदर थानेदार नवलेश कुमार आजाद ने बताया कि दुर्घटना के संबंध में डायल 112 की टीम ने थाने में सूचना नहीं दी। जानकारी ली जाएगी।

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