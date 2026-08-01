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Muzaffarpur News: लेट आने पर नहीं मिला प्रवेश, अभिभावकों ने किया हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में ओपेन बोर्ड परीक्षा के दौरान अभिभावकों ने बच्चों को 9 बजे के बाद प्रवेश न देने पर हंगामा किया। अधिकारियों की सख्ती से अभिभावक शांत हुए। कई केन्द्रों पर माता-पिता पुलिस से उलझ गए। परीक्षा में 500 से अधिक बच्चे अनुपस्थित रहे। अगली परीक्षा मंगलवार को होगी।

Muzaffarpur News: लेट आने पर नहीं मिला प्रवेश, अभिभावकों ने किया हंगामा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। केन्द्र पर प्रवेश नहीं मिलने पर अभिभावकों ने हंगामा किया। बच्चों को प्रवेश कराने पर अभिभावक अड़ गए। हंगामे के बाद अधिकारियों को सूचना दी गई। अधिकारियों की सख्ती के बाद अभिभावक शांत हुए। एडमिट कार्ड दिखाकर बताया गया कि 9 बजे के बाद प्रवेश नहीं देना है।ओपेन बोर्ड की परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को कई केन्द्रों पर यह मामला सामने आया। जिला स्कूल गेट पर 9.10 बजे के बाद भी प्रवेश के लिए अभिभावक अड़े रहे। कई केन्द्रों पर अभिभावक पुलिसकर्मियों से भी उलझ गये। हालांकि, देर से आने वाले को प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा में विभिन्न केन्द्रों पर अभिभावकों के हंगामे को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है।

दूसरे दिन दूसरी पाली में केन्द्र के बाहर से अभिभावकों को हटा दिया गया। दूसरे दिन मैट्रिक और इंटर मिलाकर 500 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। जिले में 10 केन्द्रों पर परीक्षा हो रही है। उधर, डीएलएड की परीक्षा शनिवार को शांतिपूर्ण रही। ओपेन बोर्ड की अगली परीक्षा अब मंगलवार को होगी।

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