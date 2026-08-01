Muzaffarpur News: मुस्तफागंज में पंचायतीराज मंत्री का किया स्वागत
Muzaffarpur News: मीनापुर के मुस्तफागंज में शनिवार को पंचायतीराज मंत्री दीपक प्रकाश का आरएलएम नेता नंदकिशोर प्रसाद ने स्वागत किया। मंत्री शिवहर जा रहे थे और इस अवसर पर कई अन्य नेता भी उपस्थित थे।
Muzaffarpur News: मीनापुर। मुस्तफागंज में शनिवार को पंचायतीराज मंत्री दीपक प्रकाश का आरएलएम नेता नंदकिशोर प्रसाद ने स्वागत किया। मंत्री के साथ आरएलएम के राष्ट्रीय सचिव रेयाज अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष राजू कुशवाहा भी थे। पंचायतीराज मंत्री शिवहर जा रहे थे। इस मौके पर प्रदेश महासचिव नंदकिशोर प्रसाद, राकेश आजाद, उदयशंकर कुशवाहा, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रितेश कुशवाहा, मनोज आजाद, सुनील कुशवाहा, रामबाबू यादव, सुरेंद्र प्रसाद, अनिल कुमार आनंद, राजदेव प्रसाद, रामप्रवेश यादव, सुबंश प्रसाद मौजूद थे।
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