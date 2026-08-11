Muzaffarpur News: आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश, सड़क जाम
Muzaffarpur News: देवरिया के चैनपुरा गांव में परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सड़क जाम कर दिया। गुड्डू महतो के बेटे गोलू को पड़ोसियों ने बुरी तरह से पीटा था। परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया कि एक सप्ताह बाद भी आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया गया। थानेदार ने पहुंचे कर स्थिति को नियंत्रित किया।
Muzaffarpur News: देवरियाकोठी, एसं। देवरिया थाने के चैनपुरा गांव में मंगलवार को आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित परिजनों ने देवरिया-बड़कागांव मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। परिजनों ने बताया कि छह अगस्त की रात गुड्डू महतो की हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई थी। मामले में गुड्डू के पिता योगेंद्र महतो ने पड़ोसी बालदेव महतो, विकास महतो, चनर महतो और शंकर महतो के खिलाफ केस दर्ज कराया था। परिजनों का आरोप है कि एक सप्ताह बाद भी पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। सूचना पर पहुंचे थानेदार रोहित कुमार ने लोगों को समझाकर शांत कराया। इस दौरान करीब दो घंटे तक सड़क जाम रहा।
के पुत्र गोलू कुमार महतो गांव के एक पुलिया पर बैठा था। इसी दौड़ान पड़ोसी बालदेव महतो, विकाश महतो, चनर महतो और शंकर महतो पुलिया पर जाकर गोलू को गाली-ग्लौज करने लगा। जहां गोलू के पिता गुड्डू पहुंच कर गाली-ग्लौज करने से माना किया। जिसे आक्रोशित सभी से उसे पकड़ कर हाथ-पैर रस्सी से बांध कर लाठी-डंडा से जम कर पिटाई कर दिया। गौरतलब है कि छह अगस्त की रात गुड्डू महतो का पुत्र गोलू कुमार महतो गांव स्थित एक पुलिया पर बैठा था। इसी दौड़ान नामजद आरोपित गोलू से गाली-ग्लौज करने लगा। गोलू के पिता गुड्डू ने मना किया तो बांधकर पिटाई कर दी।
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