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Muzaffarpur News: पढ़ाई छोड़ने के तीन से पांच साल बाद मैट्रिक-इंटर पूरा करने की चाह में दी परीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में ओपन बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। कई परीक्षार्थियों ने पढ़ाई छोड़ने के बाद यह परीक्षा दी है। 500 से अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। बीबी कॉलेजिएट से परीक्षा देकर निकल रहे छात्राओं ने अपनी पढ़ाई को जारी रखने की खुशी व्यक्त की।

Muzaffarpur News: पढ़ाई छोड़ने के तीन से पांच साल बाद मैट्रिक-इंटर पूरा करने की चाह में दी परीक्षा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। प्रमुख संवाददाता किसी ने पढ़ाई छोड़ने के तीन तो किसी ने पांच साल बाद मैट्रिक-इंटर पूरा करने की चाह में परीक्षा दी। जिले में शुक्रवार से 10 केंद्र पर ओपन बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हुई। बिहार बोर्ड के साथ सीबीएसई बोर्ड के 10वीं-12वीं में अनुतीर्ण परीक्षार्थी भी इसमें शामिल हो रहे हैं।

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परीक्षा केंद्र और परीक्षार्थी

जिले में प्रमंडल के छह जिले के परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए सात तो इंटर के लिए तीन केन्द्र बनाए गए हैं। बीबी कॉलेजिएट से परीक्षा देकर निकल रहे परीक्षार्थी जुगनू, ज्योति आदि ने कहा कि 2023 में मैट्रिक की परीक्षा का फॉर्म भरा, लेकिन पारवारिक कारण से परीक्षा नहीं दे सके। इसके बाद पढ़ाई लगभग छूट ही गई। लेकिन, पढ़ने का हौसला नहीं छूटा। ऐसे में अब ओपेन बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं। राधा देवी केन्द्र से परीक्षा देकर निकल रही अभ्यर्थी मीना ने ने कहा कि दो साल पहले मैट्रिक में फेल हो गई थी। इसके बाद परीक्षा नहीं दे सकी। अब ओपेन बोर्ड से शामिल हो रही हूं।

अनुपस्थित परीक्षार्थी

मैट्रिक में 500 से अधिक परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

ओपेन बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में दोनों पाली मिलाकर 500 से अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पहली पाली में 1342 परीक्षार्थियों की परीक्षा थी, जिसमें 298 ने परीक्षा छोड़ी। दूसरी पाली में 1063 परीक्षार्थी आवंटित थे, जिसमें 246 अनुपस्थित रहे। इंटर में पहली पाली में 315 में 77 आर दूसरी पाली में 1006 में 160 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पहले दिन मैट्रिक के परीक्षार्थियों की पहली पाली में गृह विज्ञान और दूसरी पाली में सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा थी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ओपन बोर्ड की परीक्षा कब शुरू हुई?
ओपन बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुक्रवार से शुरू हुई।
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