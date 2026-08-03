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Muzaffarpur News: पुलिस के पहरे में हुआ कूड़ा उठाव, हड़तालियों ने फिर फैला दिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में निगम कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन जारी है। कचरा उठाने का कार्य पुलिस के पहरे में हुआ, लेकिन हड़ताली कर्मियों ने कई जगहों पर कूड़े का ढेर लगा दिया। सरकार की वार्ता बेनतीजा रही, जिससे हड़ताल जारी रहेगी।

Muzaffarpur News: पुलिस के पहरे में हुआ कूड़ा उठाव, हड़तालियों ने फिर फैला दिया

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। निगम कर्मियों की हड़ताल रविवार को चौथे दिन जारी रही। श्रावणी मेला व पहली सोमवारी को देखते हुए पुलिस के पहरे में शनिवार को आधी रात के बाद कांवरिया मार्ग के साथ कुछ प्रमुख इलाकों में कचरा उठाव हुआ। हालांकि रविवार को पौ फटने तक हड़ताली कर्मियों ने कांवरिया मार्ग से लेकर शहर के अन्य हिस्सों में सड़क से लेकर गलियों तक कूड़े का ढेर लगाते हुए प्रशासनिक प्रयास पर पानी फेर दिया। शाम चार बजे कांवरिया मार्ग में रामदयालु, अघोरिया बाजार, आमगोला रोड समेत कई जगहों पर सड़क पर गंदगी पसरी रही। दिन के दो बजे इमलीचट्टी चौराहे के पास मालगोदाम की ओर जाने वाली सड़क के आधे हिस्से में 50 मीटर तक कचरे का ढेर लगा था। शाम में मोतीझील पुल के पास, जवाहरलाल रोड, क्लब रोड समेत कई जगहों पर कूड़े के कारण राहगीरों को परेशानी हुई। अधिकारियों के स्तर से लगातार बातचीत के साथ ही चेतावनी देने के बावजूद आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह, नगर निगम कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक अशोक राय व सह संयोजक सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने राज्यभर में जारी हड़ताल का हवाला देते हुए वाहन यार्ड से गाड़ी निकालने या कर्मियों को काम पर लगाने का विरोध करने की बात कही।

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रात नौ बजे पुलिस के साथ निकली विशेष टीम

रविवार की रात नौ बजे पुलिस के साथ निगम की टीम निकली। फिर कांवरिया मार्ग से लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर, ठहराव स्थल व अन्य जगहों पर सफाई के साथ कचरा उठाव का कार्य शुरू हुआ।

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पटना में दो दौर की वार्ता बेनतीजा

नगर निकायों में जारी राज्यव्यापी हड़ताल के बीच बीते चार दिनों में दो बार कर्मचारी नेताओं के साथ सरकार की वार्ता विफल रही है। बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह के मुताबिक नगर विकास व आवास मंत्री नीतीश मिश्रा के अलावा विभाग के प्रधान सचिव के साथ भी बातचीत हुई। हालांकि कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में मांगों के पूरा होने तक हड़ताल जारी रहेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हड़ताल कब से जारी है?
हड़ताल रविवार को चौथे दिन जारी रही।
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