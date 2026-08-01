Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: पॉलिटेक्निक में रोजगार क्षमता बढ़ाने को नि:शुल्क प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सरकारी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए नॉर्थ साउथ फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम अगस्त के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में होगा। प्राचार्य डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल और दक्षताएं विकसित करेगा।

Muzaffarpur News: पॉलिटेक्निक में रोजगार क्षमता बढ़ाने को नि:शुल्क प्रशिक्षण

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सरकारी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों में कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से नॉर्थ साउथ फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम अगस्त के द्वितीय अथवा तृतीय सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। संस्थान के प्राचार्य डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान, व्यावहारिक कौशल तथा रोजगारोन्मुखी दक्षताएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के लिए निरंतर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।