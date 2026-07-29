Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: पुण्यतिथि पर नीतीश्वर प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: नीतीश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में संस्थापक नीतीश्वर प्रसाद सिंह की 12वीं पुण्यतिथि पर कॉलेज प्रांगण में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के सदस्य, शिक्षक और विद्यार्थियों ने मौन धारण कर उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में कई प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया।

Muzaffarpur News: पुण्यतिथि पर नीतीश्वर प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नीतीश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के संस्थापक नीतीश्वर प्रसाद सिंह की 12वीं पुण्यतिथि बुधवार को कॉलेज प्रांगण में उनकी प्रतिमा अनावरण कर मनाई गई। कार्यक्रम में कॉलेज के सचिव सामंत कुमार, कोषाध्यक्ष राज वत्स, प्राचार्य पवन कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक डॉ. संतोष कुमार, एनएमसी शाखा प्रबंधक आर्यन भारद्वाज, चंदन कुमार आदि ने प्रतिमा का अनावरण कर पुण्यतिथि मनाई। कॉलेज के सदस्य, शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने दो मिनट का मौन धारण कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।