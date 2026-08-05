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Muzaffarpur News: कलश यात्रा के साथ प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ आरंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मीनापुर के लौतन में नए शिव मंदिर में नौ दिवसीय यज्ञ की शुरुआत हुई। 551 कन्याओं ने कलश शोभायात्रा निकाली और बूढ़ी गंडक से गंगा जल लाया। यज्ञ का आयोजन अयोध्या के आचार्य गौतम कृष्ण द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर शिवपुराण की कथा की भी व्यवस्था की गई है।

Muzaffarpur News: कलश यात्रा के साथ प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ आरंभ

Muzaffarpur News: मीनापुर। लौतन स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में बुधवार को नौ दिवसीय यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इससे पहले 551 कन्याओं ने कलश शोभायात्रा निकाली। ग्रामीण उमाशंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि बूढ़ी गंडक के रघई घाट से पवित्र जल लेकर कन्याएं मंदिर परिसर पहुंचीं। अयोध्या के आचार्य गौतम कृष्ण यज्ञ करा रहे हैं। यजमान महंत हेमंत कुमार ने बताया कि रात में अयोध्या से आये संतों द्वारा शिवपुराण की कथा का वाचन किया जाएगा। इस मौके पर यज्ञ समिति के अध्यक्ष पंकज सिंह, उपाध्यक्ष ललन सिंह और विक्रम सिंह मौजूद थे।

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