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Muzaffarpur News: कांटी के छपरा में एनएच-27 पर बनेगा फुट ओवरब्रिज

By Somnath Satyom
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एनएचएआई ने कांटी के छपरा में हरि सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने फुट ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी दी है। यह निर्णय स्कूल के छात्रों और स्थानीय ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विधायक अजीत कुमार ने सड़क पार करने में बच्चों की मुश्किलों के कारण एफओबी की मांग की थी।

Muzaffarpur News: कांटी के छपरा में एनएच-27 पर बनेगा फुट ओवरब्रिज

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कांटी के छपरा में एनएच- 27 पर पैदल पार पुल (फुट ओवरब्रिज) बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे ही है। यह एफओबी कांटी के छपरा स्थित हरि सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने बनेगा। एनएचएआई मुजफ्फरपुर के परियोजना निदेशक आशुतोष सिन्हा ने मंगलवार को कांटी विधायक ई. अजीत कुमार को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। परियोजना निदेशक ने पत्र में कहा है कि स्कूल के छात्र-छात्राओं और स्थानीय ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए इसकी मंजूरी दी गई है।

ФОБ की मांग

कांटी विधायक अजीत कुमार ने दो जुलाई को एनएचएआई को पत्र लिखकर छपरा स्थित हरि सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने एफओबी की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हरि सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हजारों छात्र पढ़ते हैं। स्कूल एनएच-27 के किनारे है, इस कारण दिनभर भारी वाहनों का आवागमन होता है। तेज रफ्तार वाहनों के कारण बच्चों को सड़क पार करने में जान जोखिम में डालना पड़ता है। कई बार छोटे हादसे भी हो चुके हैं। विधायक ने कहा था कि अगर यहां एफओबी नहीं बना तो भविष्य में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एनएचएआई ने विधायक के पत्र को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा।

निर्माण प्रक्रिया

डीपीआर बनने के बाद शुरू होगा निर्माण :

एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, अब एफओबी के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। एफओबी बनने से न सिर्फ स्कूली बच्चों को बल्कि आसपास के गांवों के लोगों को भी एनएच-27 पार करने में सहूलियत होगी।

स्थानीय लोगों की चिंता

चार किमी अतिरक्त दूरी तय करने से छुटकारा:

एफओबी की मंजूरी की खबर मिलते ही क्षेत्र के लोगों और अभिभावकों में खुशी है। ग्रामीणों का कहना है कि हर दिन सैकड़ों बच्चे जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं। कई बार हादसा होते-होते बचा है। अब पुल बनने से बच्चों को सुरक्षित तरीके से स्कूल आने-जाने का रास्ता मिलेगा। स्कूल के शिक्षकों ने भी विधायक के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एफओबी बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को भी चार किमी अतिरक्त दूरी तय करने से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके पहले उनको गांव के भीतर ही कहीं आने जाने में यह अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एनएचएआई ने फुट ओवरब्रिज के लिए कब मंजूरी दी?
एनएचएआई ने फुट ओवरब्रिज के लिए मंजूरी मंगलवार को दी।
Somnath Satyom

लेखक के बारे में

Somnath Satyom

शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।


विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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