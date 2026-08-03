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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर शहर के लिए होगा सदर राजस्व अंचल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: बाबा गरीबनाथ धाम में श्रावणी मेले का उद्धाटन करते हुए भू-राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने मुजफ्फरपुर सदर के नाम से नया भू-राजस्व अंचल बनाने की घोषणा की। यह अंचल शहरी क्षेत्र के लिए अलग होगा, जिससे लगभग पांच लाख लोगों को फायदा होगा।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर शहर के लिए होगा सदर राजस्व अंचल

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। बाबा गरीबनाथ धाम में रविवार को श्रावणी मेले का उद्धाटन करने पहुंचे सूबे के भू-राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने शहरवासियों को सावन की सौगात दी। उन्होंने मेले का उद्धाटन करने के बाद मंच से ही मुजफ्फरपुर शहर के लिए अलग से मुजफ्फरपुर सदर के नाम से नया भू-राजस्व अंचल बनाने की घोषणा की।

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नया भू-राजस्व अंचल

मंत्री ने कहा कि लोगों की मांग पर अब मुशहरी अंचल से काटकर शहरी क्षेत्र के लिए अलग भू-राजस्व अंचल का गठन किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसे मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में पारित कराने का प्रयास होगा। विभिन्न माध्यमों से मिले उन आवेदनों के आधार इस नए भू-राजस्व अंचल के गठन का फैसला किया है, जिसमें लोगों ने अंचल कार्यालय आने-जाने में होनेवाली परेशानी का जिक्र किया था।

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लोगों को होने वाला लाभ

शहरी क्षेत्र के लिए मुशहरी अंचल से अलग अंचल की मांग पिछले दो दशकों से की जा रही थी। इसको लेकर नगर विधायक रंजन कुमार ने भू-राजस्व सह जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के अलावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर मांग पत्र दिया था। नए अंचल का गठन होने से शहरी इलाके के करीब पांच लाख लोगों को सीधे तौर पर लाभ होगा। खासकर जमीन संबंधी कार्यों के लिए अब लोगों को अब 15 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करने से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं, आय, जाति या भू-राजस्व विभाग से संबंधित प्रमाण पत्रों के लिए भी मुशहरी जाने से मुक्ति मिल जाएगी। इससे आम लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नया भू-राजस्व अंचल कब बनाया जाएगा?
जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसे मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में पारित कराने का प्रयास होगा।
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