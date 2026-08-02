Muzaffarpur News: झारखंड-बिहार माहेश्वरी सभा की नई कार्यकारिणी का गठन
Muzaffarpur News: झारखंड-बिहार प्रदेश माहेश्वरी सभा की 15वीं बैठक रविवार को मुजफ्फरपुर में हुई। केंद्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी ने उद्घाटन किया। बैठक में असहाय वर्ग की सहायता और उनके पुनरोद्धार पर चर्चा हुई। मनोज डागा को सभा का नया अध्यक्ष चुना गया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। झारखंड-बिहार प्रदेश माहेश्वरी सभा के 15वें सत्र की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए रविवार को तिलक मैदान रोड स्थित एक होटल में बैठक का आयोजन किया गया। उद्घाटन केंद्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी ने किया। उन्होंने जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। महेश्वरी सभा द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट और अतिथि भवनों की सराहना करते हुए समाज के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।बैठक में समाज के असहाय, निर्धन और गरीब वर्ग को ट्रस्ट के माध्यम से सहायता पहुंचाने एवं उनके पुनरोद्धार पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर झारखंड-बिहार प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में मुजफ्फरपुर माहेश्वरी सभा के मनोज डागा को चुना गया।
कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी सुनीता मुंदड़ा, अध्यक्ष सुनील मुंदड़ा, मंत्री किशन डागा, महिला संगठन अध्यक्ष राजश्री डागा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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