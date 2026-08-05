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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में डेंगू के दो नए मरीज मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में डेंगू के दो नए मरीज मिले हैं, जिससे पीड़ितों की संख्या 19 हो गई है। नए मरीजों में एक 4.5 साल का बच्चा भी शामिल है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में फागिंग के निर्देश दिए गए हैं।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में डेंगू के दो नए मरीज मिले

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। जिले में डेंगू के दो नए मरीज मिले हैं। इन मरीजों के मिलने के साथ मुजफ्फरपुर में डेंगू पीड़ितों की संख्या 19 हो गई है। नए डेंगू पीड़ितों में एक साढ़े चार वर्ष का बच्चा भी शामिल है। एक पीड़ित अहियापुर का और एक जयपुरा का रहने वाला है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. राजेश कुमार का कहना है कि डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में फागिंग के निर्देश दिए जा चुके हैं।

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