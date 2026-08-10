Muzaffarpur News: तमाम अनियमितताओं के बावजूद गिनती भर पर हुई कार्रवाई

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में वन क्षेत्र बढ़ाने के प्रयासों में लापरवाही का मामला सामने आया है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण पौधरोपण की शिकायतों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विधायक ने भी जांच की मांग की है, लेकिन अधिकांश मामलों में दोषी पाए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जिले में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग से लेकर वन विभाग तक सक्रियता दिखाने में तो आगे रहते हैं। लेकिन, कर्मियों की लापरवाही और पौधों की सुरक्षा में कोताही से सार्थक नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं। रही ठीक कसर विभागीय अधिकारियों की कोताही करनेवाले कर्मियों पर कार्रवाई नहीं करने से पूरी हो जाती है। हालत यह है कि पिछले सात आठ सालों में वन विभाग ने एक भी कर्मचारी या साइट अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की है। वहीं, ग्रामीण विकास विभाग और डीआरडीए ने भी गिनती के कर्मियों पर कार्रवाई की है। इससे जिम्मेवार निगरानी तंत्र विकसित नहीं हो पा रहा है।

पौधरोपण में शिकायतों की भरमार विभागीय सूत्रों के मुताबिक, पिछले एक दशक में पौधरोपण को लेकर वन विभाग और डीआरडीए के अधिकारियों तक को शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। डीआरडीए से पौधरोपण में बिना पौधे लगाए राशि निकासी की शिकायत दर्जनों बार मिल चुकी है। खासकर मनरेगा और जल जीवन हरियाली मिशन से पौधरोपण में ऐसी शिकायतें अधिक हैं। लेकिन, कार्रवाई के नाम पर महज तीन पीओ और आठ पीआरएस व पंचायत तकनीकी सहायक पर ही कार्रवाई हो पाई है। वहीं, बिना जांचे परखे भुगतान करने के बावजूद एक भी लेखापाल पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई हैं।

विधायक के पत्र लिखने पर भी जांच नहीं सबसे अधिक शिकायत जिले के पारू, सकरा और कुढ़नी के अलावा कांटी प्रखंडों से मिली है। इसको लेकर कांटी विधायक अजीत कुमार ने डीडीसी को भी पत्र लिखकर पिछले fünf सालों में हुए पौधरोपण की जांच की मांग की है। उन्होंने अपने विस में कई जगह बिना पौधे लगाए ही राशि निकाल लेने का आरोप लगाया था।

जांच में मिल जाती है क्लीन चिट तमाम विसंगतियों की जांच के दौरान विभागीय अधिकारी आरोपित को क्लीन चिट दे देते हैं। पिछले एक दशक में एक सौ से अधिक शिकायतों की जांच में 99 प्रतिशत मामलों में गड़बड़ी का मामला सही पाया गया। लेकिन, किसी को भी इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सका। अलग-अलग समय में केवल तीन पीओ से स्पष्टीकरण मांगते हुए मानदेय रोका गया, जबकि सही रिपोर्ट नहीं देने पर आठ पीआरएस के मानदेय में कटौती की गई।