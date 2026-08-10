Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: तमाम अनियमितताओं के बावजूद गिनती भर पर हुई कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में वन क्षेत्र बढ़ाने के प्रयासों में लापरवाही का मामला सामने आया है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण पौधरोपण की शिकायतों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विधायक ने भी जांच की मांग की है, लेकिन अधिकांश मामलों में दोषी पाए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

Muzaffarpur News: तमाम अनियमितताओं के बावजूद गिनती भर पर हुई कार्रवाई

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जिले में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग से लेकर वन विभाग तक सक्रियता दिखाने में तो आगे रहते हैं। लेकिन, कर्मियों की लापरवाही और पौधों की सुरक्षा में कोताही से सार्थक नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं। रही ठीक कसर विभागीय अधिकारियों की कोताही करनेवाले कर्मियों पर कार्रवाई नहीं करने से पूरी हो जाती है। हालत यह है कि पिछले सात आठ सालों में वन विभाग ने एक भी कर्मचारी या साइट अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की है। वहीं, ग्रामीण विकास विभाग और डीआरडीए ने भी गिनती के कर्मियों पर कार्रवाई की है। इससे जिम्मेवार निगरानी तंत्र विकसित नहीं हो पा रहा है।

ये भी पढ़ें:Siwan News खरेख के अभाव में कई बार शुरुआती वर्षों में सूखने लगते पौधे

पौधरोपण में शिकायतों की भरमार

विभागीय सूत्रों के मुताबिक, पिछले एक दशक में पौधरोपण को लेकर वन विभाग और डीआरडीए के अधिकारियों तक को शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। डीआरडीए से पौधरोपण में बिना पौधे लगाए राशि निकासी की शिकायत दर्जनों बार मिल चुकी है। खासकर मनरेगा और जल जीवन हरियाली मिशन से पौधरोपण में ऐसी शिकायतें अधिक हैं। लेकिन, कार्रवाई के नाम पर महज तीन पीओ और आठ पीआरएस व पंचायत तकनीकी सहायक पर ही कार्रवाई हो पाई है। वहीं, बिना जांचे परखे भुगतान करने के बावजूद एक भी लेखापाल पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई हैं।

ये भी पढ़ें:Darbhanga News: पौधरोपण पर करोड़ों रुपये खर्च, धरातल पर नहीं दिख रहा

विधायक के पत्र लिखने पर भी जांच नहीं

सबसे अधिक शिकायत जिले के पारू, सकरा और कुढ़नी के अलावा कांटी प्रखंडों से मिली है। इसको लेकर कांटी विधायक अजीत कुमार ने डीडीसी को भी पत्र लिखकर पिछले fünf सालों में हुए पौधरोपण की जांच की मांग की है। उन्होंने अपने विस में कई जगह बिना पौधे लगाए ही राशि निकाल लेने का आरोप लगाया था।

जांच में मिल जाती है क्लीन चिट

तमाम विसंगतियों की जांच के दौरान विभागीय अधिकारी आरोपित को क्लीन चिट दे देते हैं। पिछले एक दशक में एक सौ से अधिक शिकायतों की जांच में 99 प्रतिशत मामलों में गड़बड़ी का मामला सही पाया गया। लेकिन, किसी को भी इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सका। अलग-अलग समय में केवल तीन पीओ से स्पष्टीकरण मांगते हुए मानदेय रोका गया, जबकि सही रिपोर्ट नहीं देने पर आठ पीआरएस के मानदेय में कटौती की गई।

सामान्य प्रश्न

मुजफ्फरपुर में पौधरोपण को लेकर कितनी शिकायतें मिली हैं?
पिछले एक दशक में पौधरोपण को लेकर वन विभाग और डीआरडीए के अधिकारियों तक को शिकायतें मिलती रही हैं।
ये भी पढ़ें:Nawada News: पौधरोपण में गड़बड़ी के लगे थे आरोप, टीम ने की थी जांच
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।