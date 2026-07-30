Muzaffarpur News: जागरूक मतदाता समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ : डीएम

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वसं। डीएम कुमार गौरव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के विजेता प्रतिभागियों को गुरुवार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह कार्यक्रम एमडीडीएम कॉलेज के निर्वाचन साक्षरता क्लब के सहयोग से आयोजित किया गया था। डीएम ने इसमें शामिल युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की अपील की।कहा कि जागरूक मतदाता किसी भी समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ हैं। चुनावों में उच्च मतदान प्रतिशत लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करेगा। त्रुटिरहित मतदाता सूची पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का आधार है। निर्वाचक सूची में नाम रहना वोट देने की पहली शर्त है। इसके बिना आप मतदान नहीं कर सकते।