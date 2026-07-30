Muzaffarpur News: जागरूक मतदाता समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ : डीएम
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के डीएम कुमार गौरव ने कलेक्ट्रेट में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के विजेताओं को पुरस्कार दिए। कार्यक्रम का आयोजन एमडीडीएम कॉलेज के सहयोग से हुआ। डीएम ने युवाओं से अधिक से अधिक लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वसं। डीएम कुमार गौरव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के विजेता प्रतिभागियों को गुरुवार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह कार्यक्रम एमडीडीएम कॉलेज के निर्वाचन साक्षरता क्लब के सहयोग से आयोजित किया गया था। डीएम ने इसमें शामिल युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की अपील की।कहा कि जागरूक मतदाता किसी भी समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ हैं। चुनावों में उच्च मतदान प्रतिशत लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करेगा। त्रुटिरहित मतदाता सूची पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का आधार है। निर्वाचक सूची में नाम रहना वोट देने की पहली शर्त है। इसके बिना आप मतदान नहीं कर सकते।
अतः सभी पात्र विद्यार्थियों को निर्वाचक सूची में नाम शामिल कराने के लिए पंजीकरण अवश्य करना चाहिए। बताते चलें कि गत 28 जुलाई को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार के नेतृत्व में जागरूकता को लेकर विविध प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई थीं। इसमें निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं पर छात्राओं के बीच क्विज, प्रश्नोत्तर तथा पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता हुई थीं। एनसीसी छात्राओं की टीम ने वोट के महत्व पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया था।
लेखक के बारे मेंAjay Kumar Pandey
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