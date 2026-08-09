Muzaffarpur News: अब सुबह छह से रात नौ बजे तक शहर में बड़े वाहनों की नो इंट्री
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए नो इंट्री का समय सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक कर दिया गया है। सांसद डॉ. राजभूषण चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर कई निर्णय लिए गए, जिनमें अंडरपास एवं ट्रैफिक अडवांस सिस्टम लगाने का भी प्रस्ताव है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए नो इंट्री के समय में बदलाव किया गया है। अब सुबह छह बजे से रात के नौ बजे तक शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कॉमर्शियल और बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पहले यह समय सुबह आठ बजे से शुरू होता था।
बैठक की अध्यक्षता
जाम और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए शनिवार को हुई ‘संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति’ की बैठक में इसका निर्देश दिया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री सह सांसद डॉ. राजभूषण चौधरी ने की। बैठक में नगर विधायक रंजन कुमार, कांटी विधायक ई.अजीत कुमार, बरुराज विधायक अरुण कुमार सिंह और बोचहां विधायक बेबी कुमारी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने डीएम कुमार गौरव के समक्ष क्षेत्र की समस्याएं रखीं।
शनि मंदिर के पास अंडरपास और ट्रैफिक सिस्टम :
बैठक में मुजफ्फरपुर-दरभंगा फोरलेन पर सदातपुर मोड़ से आगे शनि मंदिर के पास अंडरपास निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यहां आधुनिक ट्रैफिक प्रणाली भी लगाई जाएगी। इसके साथ ही मोतीपुर रोड में नरियार के पास फुट ओवरब्रिज बनाने पर सहमति बनी। बैठक में सादतपुर मोड़ और मधौल में एनएच निर्माण में हो रही देरी पर एनएचएआई को फटकार लगी। सांसद ने कहा कि हाजीपुर बाइपास के इन दोनों स्थानों पर लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन ठोस इंतजाम नहीं हुए। एनएचएआई के छपरा पीडी के बैठक में शामिल नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। एनएचएआई को निर्देश दिया गया कि वह एनएच किनारे के सभी प्रकार के अतिक्रमण का तत्काल सर्वे कर नोटिस देकर हटवाए।
सात प्रोजेक्ट को तीन माह में पूरा करने का निर्देश :
सड़क हादसे रोकने को एनएचएआई को एनएच किनारे स्थित 96 स्कूलों के आगे रंबल स्ट्रिप लगाना था, लेकिन अब तक सिर्फ 15 जगहों पर ही काम हुआ है। इस पर समिति ने शेष स्कूलों के आगे भी जल्द रंबल स्ट्रिप लगाने का आदेश दिया। कच्ची पक्की में बने ब्रेकर को अविलंब तोड़कर नया रंबल स्ट्रिप लगाने को कहा गया। बताया गया कि कच्ची पक्की में ब्रेकर पर हर दिन छोटी गाड़ियां पलट रहीं हैं। बारिश में कांटी और नरसंडा चौक के अंडरपास में जलजमाव हो जा रहा है। एनएचएआई द्वारा प्रस्तावित सात अंडरपास और फ्लाईओवर का काम चार माह में भी पूरी नहीं हो सका है। डीपीआर तक फाइनल नहीं है। सुधा मोड़ के लिए एनएचएआई को तीन माह में डीपीआर जमा करने का निर्देश दिया गया। भगवानपुर चौक से फरदो के बीच एप्रोच पथ को तुरंत दुरुस्त करने और छपरा पीडी से स्पष्टीकरण मांगने को कहा गया।
ट्रैफिक पुलिस की तैनाती
कांटी, मोतीपुर व सरैया में होगी ट्रैफिक पुलिस की तैनाती :
कांटी नया चौक, मोतीपुर बाजार-चीनी मिल रोड और सरैया बाजार रोड को जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक जवानों की तैनाती होगी। कांटी विधायक अजीत कुमार के सवाल पर एसएसपी ने तत्काल सुबह से शाम तक तीनों चौराहों पर जवान तैनात करने का आदेश दिया। वहीं, नगर विधायक ने बैरिया गोलंबर, अघोरिया बाजार, भामाशाह द्वार, टावर चौक और मिठनपुरा में भी अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की है। कांटी विधायक ने कांटी नया चौक, हाजीपुर बाइपास के लसगरीपुर, सादतपुर मोड़, शनि मंदिर चौराहे की समस्या उठाई। सांसद ने सभी चिह्नित ब्लैक स्पॉट का वैज्ञानिक समाधान निकालने पर बल दिया। डीटीओ प्रियंका सिन्हा को वाहन परिचालन में सुरक्षात्मक नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन और बाइक सवारों को हेलमेट पहनाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश मिला।
नए ब्लैक स्पॉट
एनएच 22 व 122 पर बन गए चार नए ब्लैक स्पॉट :
बैठक में डीएम ने बताया कि पूर्व में चिह्नित 40 ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। समिति की पिछली बैठक में चिह्नित 11 नए दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों पर भी संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई की गई है। चार नए दुर्घटना प्रवण क्षेत्र में तीन मुजफ्फरपुर बरौनी एनएच 122 पर और एक एनएच 22 पर बने हैं। एनएच 22 पर राजकीय मध्य विद्यालय मधुबनी के पास ओवरब्रिज निर्माण होगा। वहीं एनएच 122 के कच्ची पक्की चौराहा, रामदयालु नगर चौराहा और दिघरा पुल के पास स्पीड नियंत्रण को लेकर ब्रेकर निर्माण का आदेश दिया गया है। अवैध पार्किंग के खिलाफ नियमित अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया।
राहवीर योजना के तहत पुरस्कार
इस साल दो राहवीर किए जाएंगे सम्मानित:
डीएम ने कहा कि राहवीर योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये तक का पुरस्कार और सम्मान दिया जाएगा। एक व्यक्ति को साल में अधिकतम पांच बार पुरस्कृत किया जा सकता है। वर्ष 2025 में पांच को पुरस्कृत किया गया था। इस साल भी 15 अगस्त को पानापुर करियात थाने के गोदाई फुलकाहां के राजु कुमार और हरचंदा के नीरज कुमार को यह पुरस्कार दिया जाएगा।
अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें