Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में खुलेंगे न्यू जनरेशन डाकघर

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में युवाओं को सूचना और पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल देने के उद्देश्य से दो डाकघरों को न्यू जनरेशन (एनजेन) डाकघरों में बदला जाएगा। ये डाकघर इस साल के अंत तक खोले जाएंगे और युवाओं को अध्ययन, चर्चा और सीखने का अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जिले के युवाओं को डाकघरों से जोड़ने और पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल देने के लिए जल्द ही दो डाकघरों को न्यू जनरेशन (एनजेन) डाकघरों के रूप में बदला जाएगा। ये डाकघर जिला मुख्यालय स्थित डाकघरों में स्थापित किए जाएंगे। इन्हें इस साल के अंत तक तैयार कर खोलने की योजना उत्तरी डाक परिमंडल के अधिकारियों ने बनाई है।

युवाओं के लिए नवाचार इन डाकघरों को बनाने का मकसद जेन जी युवाओं तक सूचनाओं को पहुंचाना आसान बनाना है। ताकि, वे पढ़ाई के साथ नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इन डाकघरों में युवाओं के लिए पढ़ने-लिखने, चर्चा करने और सीखने का अनुकूल माहौल तैयार किया जाएगा।

आधुनिक सुविधाएं उत्तरी डाक परिमंडल के पीएमजी पवन कुमार सिंह ने बताया कि एनजेन डाकघरों के जरिए युवाओं के व्यक्तित्व को विकसित करने पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए डाकघरों को आकर्षक रंगों और आधुनिक डिजाइन में सजाया जाएगा। यहां युवाओं के लिए वेटिंग लाउंज और रीडिंग स्पेस होंगे। इनमें आरामदायक कुर्सियां, कॉफी मेकर मशीन, अखबार, मैग्जीन और जरूरी किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन के लिए भी एक जगह उपलब्ध होगा। साथ ही युवाओं को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जुटाने के लिए फ्री वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी। बताया कि इसके पहले भागलपुर और पटना से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब मुजफ्फरपुर में दो के अलावा गया में भी एक एनजेन डाकघर खोला जाना है। इसको लेकर मुख्यालय से मंजूरी मिल चुकी है।

प्रस्तावित स्थान पीएमजी ने बताया कि शहर में इन डाकघरों को खोलने के लिए रमना के अलावा आरडीएस कॉलेज और प्रधान डाकघर का नाम प्रस्तावित किया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्य पीएमजी कार्यालय भेजा गया है। जिन दो डाकघरों का नाम अंतिम तौर पर चयनित होगा, वहां सुविधाओं का विस्तार करने के लिए काम शुरू किया जाएगा। कहा कि विभाग का फोकस शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे डाकघर खोलने पर है, जहां ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इससे जोड़ा जा सके। यहां युवाओं को छोटी बचत के अलावा उच्च शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बीमा के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।