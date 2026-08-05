Muzaffarpur News: पहली बार बनेगा सीवरेज सह फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले में पहला सीवरेज सह फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। प्लांट कांटी के गोप टोला में बनाया जाएगा और यह गंदे पानी और सेप्टिक टैंक से गंदगी को एकत्रित करेगा। यह जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगा। परियोजना की डीपीआर निजी एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। पहली बार जिले में सीवरेज सह फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। इसमें एक जगह पर सीवर लाइन के साथ ही सेप्टिक टैंक की गंदगी भी साफ होगी। कांटी के गोप टोला में पांच एकड़ जमीन पर प्लांट का निर्माण होगा। जिला प्रशासन के स्तर से जमीन चिह्नित होने के बाद डीएम कुमार गौरव ने नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव को विस्तृत जानकारी भेज दी है।

एसटीपी सह एफएसटीपी का संयंत्र एसटीपी सह एफएसटीपी के संयुक्त संयंत्र में सीवर पाइपलाइन के जरिए आने वाले गंदे पानी (सीवेज) और सेप्टिक टैंकों से टैंकरों द्वारा लाए जाने वाले गाढ़े मल (फिकल स्लज) को एक ही जगह पर उपचारित किया जाएगा। प्लांट की डिजाइन इस तरह तैयार की जाती है कि दोनों प्रकार की गंदगी की बिना किसी तकनीकी खराबी एक साथ सफाई हो सके।

परियोजना का लाभ अधिकारियों के मुताबिक, एसटीपी व एफएसटीपी के लिए अलग-अलग प्लांट बनाने के बदले संयुक्त ट्रीटमेंट की व्यवस्था से खर्च और जमीन कम लगती है। इससे शहर से ग्रामीण इलाकों तक विशेषकर जल प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। प्लांट में साफ पानी का उपयोग खेतों में सिंचाई या बागवानी से लेकर फैक्ट्रियों तक में हो सकेगा।

डीपीआर की जिम्मेदारी प्राइवेट कंसल्टेंट बनाएगगा डीपीआर :

परियोजना की डीपीआर तैयार करने की जिम्मेवारी निजी एजेंसी (मेसर्स आरओडीआईसी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड) को दी गई है। फिलहाल संबंधित एजेंसी ने संबंधित जमीन का निरीक्षण किया है। डीपीआर तैयार होने के बाद प्लांट की क्षमता या प्रोजेक्ट पर होने वाले कुल खर्च को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

गंदगी निस्तारण की प्रक्रिया पांच चरण में होगा सेप्टिक गंदगी का निस्तारण, बनेगी जैविक खाद

1. सेप्टिक टैंक से गंदगी लेकर आने वाले वैक्यूम टैंकर खास स्टेशन पर खाली किए जाएंगे। वहां जालीदार मशीनों के जरिए गाढ़ी गंदगी से प्लास्टिक, कपड़े और पत्थर आदि अलग होंगे। ग्रिट रिमूवल के जरिए रेत व मिट्टी अलग की जाएगी।

2. गाढ़ी गंदगी (फिकल स्लज) को सैटलिंग टैंक या ड्राइंग बेड में डाला जाएगा। तब भारी ठोस हिस्सा नीचे बैठने के साथ ऊपर का गंदा पानी अलग हो जागा। फिर इस अलग हुए गंदे पानी को सीवर वाले पानी के साथ मिलाया जाएगा।

3. मिश्रीत गंदे पानी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ऑक्सीजन देकर बैक्टीरिया पैदा किया जाएगा। पानी में मौजूद गंदगी को बैक्टीरिया खत्म करेगा। फिर बैक्टीरिया व बची गंदगी नीचे बैठने के बाद साफ पानी उपर आएगी।

4. पूरी तरह बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए साफ हुए पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है या उसे अल्ट्रावायलेट किरणों से गुजारा जाएगा। इसके बाद पानी सुरक्षित होने पर खेती, सिंचाई या फैक्ट्रियों में उपयोग किया जाएगा।

5. पहले चरण में मशीन के जरिए अलग हुए ठोस कचरा को धूप में सूखाने के बाद हानिकारक बैक्टीरिया से मुक्त करते हुए सुरक्षित जैविक खाद में बदल दिया जाता है।