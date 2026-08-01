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Muzaffarpur News: जिलों में खेल सुविधाओं का हाल जानने पहुंचेगी उच्चस्तरीय टीम

By Mukesh Kumar
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में खेल अवसंरचनाओं की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों की जांच होगी। उच्चस्तरीय टीम जिले के खेल सुविधाओं का निरीक्षण करेगी और खामियों का आकलन कर उन्हें दूर करने का आदेश देगी। दौरे के दौरान सभी परियोजनाओं की प्रगति और रखरखाव का भी आकलन किया जाएगा।

Muzaffarpur News: जिलों में खेल सुविधाओं का हाल जानने पहुंचेगी उच्चस्तरीय टीम

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वसं। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में खेल अवसंरचनाओं की गुणवत्ता, उपयोगिता और निर्माण कार्यों को लेकर आईं शिकायतों की जांच होगी। इसके लिए उच्चस्तरीय जांच टीम जिलों में जाकर खेल सुविधाओं का हाल जानेगी। खामियों का आकलन कर उसे दूर करने तथा लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने का आदेश देगी।

उच्चस्तरीय टीम का निरीक्षण

विभाग की उच्चस्तरीय टीम जिले-दर-जिले पहुंचकर निर्मित और निर्माणाधीन स्टेडियम, इंडोर हॉल, स्विमिंग पूल तथा अन्य खेल परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेगी। दल में सहायक निदेशक (युवा), सहायक निदेशक (क्रीड़ा) और संबंधित क्षेत्र के सहायक अभियंता शामिल रहेंगे। खेल विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि निरीक्षण के दौरान टीम निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, उपलब्ध खेल सुविधाओं, परियोजनाओं की प्रगति, रखरखाव और खिलाड़ियों के उपयोग की स्थिति का विस्तृत आकलन करेगी। जिन परियोजनाओं में निर्माण कार्य लंबित है या गुणवत्ता को लेकर शिकायतें हैं, वहां विशेष रूप से जांच की जाएगी। टीम प्रत्येक स्थल की रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपेगी।

मुजफ्फरपुर की खेल सुविधाओं की हकीकत

जिले में खेल अवसरंचनाओं की गुणवत्ता, उपलब्ध खेल सुविधाओं, परियोजनाओं की प्रगति, रख-रखाव और खिलाड़ियों के उपयोग आने वाले खेल सामग्री व उपकरणों की यथास्थिति समेत जिले में मौजूदा खेल गतिविधियों का विस्तृत आकलन किया जाएगा। जिन परियोजनाओं में निर्माण लंबित है या गुणवत्ता को लेकर शिकायतें हैं, वहां विशेष रूप से जांच की जाएगी। टीम प्रत्येक स्थल की रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपेगी। नेहरू स्टेडियम, खुदीराम बोस स्टेडियम, लॉन टेनिस कोर्ट, एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र आदि में सुविधाओं का खास तौर पर आकलन किया जाएगा। उच्चस्तरीय टीम के बारे में पूछे जाने पर जिला खेल पदाधिकारी राजेंद्र कुमार ने कहा कि टीम सभी बिंदुओं पर जांच करने वाली है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुजफ्फरपुर में किस चीज की जांच की जाएगी?
मुजफ्फरपुर में खेल अवसंरचनाओं की गुणवत्ता, उपयोगिता और निर्माण कार्यों की जांच की जाएगी।
Mukesh Kumar

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